Lise Öğrencilerine 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' Konulu Konferans Verildi

Karabük Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans düzenlendi.



Etkinlik kapsamında konuşmacı olarak katılan Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Güney alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunun gönüllere huzur ve mutluluk verdiğini söyleyerek bu toplumun güven veren gençlerle güvenli toplum olacağını ifade etti.



Öğrencilerin Hz. Muhammed'in örnek ahlakını yansıtan şiirler seslendirildiği programda işaret dili ile ilahilerde söylendi. Program bağlama eşliğinde ezgilerin seslendirilmesi ile sona erdi.



Program sonunda katılımcılara etli pilav ikramı yapıldı. - KARABÜK