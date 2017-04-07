Lise Öğrencilerinden, Selçuk Tıp Fakültesi'ni Gezdi

Üniversite sınavına hazırlık sürecindeki Konya Meram Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Cevat Osmançelebioğlu eşliğinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tanıtım amaçlı ziyarette bulundu.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüsnü Alptekin, fakülte hakkında öğrencilere bilgi vererek, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Prof. Dr. Göktaş, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu, bu mesleği seçmek için özellikle insanı sevmek gerektiğini, ne kadar zor olsa da hastaların yüzündeki tek bir gülümsemeyle hekimin kendini yenileyebileceğini ifade etti. Selçuk Tıp Fakültesi'nin eski bir fakülte olmadığını, kısa sürede kurumsal kimlik kazandığını anlatan Prof. Dr. Göktaş, "Tıp Eğitimi Akreditasyon belgesine sahip olan fakültemiz, UTEAK tarafından 2021 yılına kadar akredite edilmiştir. Ülkemizde yaklaşık 90 tıp fakültesi bulunuyor. Bu fakültelerden sadece 23'ünün akredite edilmiş durumda. Aralarında en genç akredite edilen fakülteye sahibiz" dedi.



"Teorik bilginin yanında pratik uygulamaları da önemsiyoruz"



Akademik teşvik sıralamasında ise 2015 yılında Hacettepe'den sonra ikinci durumda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Göktaş, fakülte ve üniversitelerinin bilimsel çalışmalar ve sosyal imkanlar açısından da birçok üniversiteden önde olduğunu aktardı. Prof. Dr. Göktaş, akademik personel ve öğrencilerin, fiziki olarak hasta poliklinik ve klinik alanlarıyla iç içe faaliyet gösteriyor olmasının eğitimde teorik bilgilerin yanında pratik uygulamaların da önemsenmekte olduğunu dile getirdi.



Daha sonra öğrencilere, fakülte derslik ve laboratuarları gezdirildi. Dönem 3 öğrencilerinin ortopedi ile ilgili bir ders saatine de katılan öğrenciler, kariyer hedefleri ve tıp eğitimine ilişkin fikir sahibi oldu. Öğrenciler, bu fırsatı kendilerine tanıdıkları için Dekan Prof. Dr. Göktaş'a teşekkür etti. - KONYA