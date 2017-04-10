Lise Öğrencilerinden Kan Bağışı Kampanyası

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA



Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi, bünyesinde kurduğu "Kan Bağışı Kulübü" ilk kan bağışı etkinliğini gerçekleştirdi.



Okul bahçesinde yapılan "50.Yıla Gelin Kızılay'a Kan Verin İnsanlığa Can verin" projesine ilçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve özel sektör temsilcileri de destek verdi.



Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu'da programda kan vermenin önemine değinerek, "Öğrencilerin başlattığı bu projede bizlerde belediye yönetim kademesi ve personelimizle birlikte destek vermek üzere buradayız" dedi.



İlçe Kaymakamı Salih Yüce'de "Öğrencilerimizin, evlatlarımızın bu anlamlı projesine destek vermek ve onların yanında olduğumuzu belirtmek aynı zamanda kulüp öğretmeni ve tüm okul yönetimi ve emeği geçen herkesi kutlarım" dedi.



Protokol konuşmalarının ardından okullar arası düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.