Lise Öğrencilerinden 'Akıllı Mont'

SONER AKSAKAL - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri Buğra Kağan Kayhan ve Ahmet Salih Topakkaya, "A-Mont" ismini verdikleri, güneş enerjisiyle kendi kendini ısıtabilen ve cep telefonunu şarj edebilen mont tasarladı.



Darüşşifa Koleji 12. sınıf öğrencileri Kayhan ve Topakkaya, yaklaşık bir yıl süren çalışmalarının sonucunda, güneş enerjisini solar panelleriyle elektrik enerjisine çevirerek, bu enerjiyi telefon şarjı, GPS sistemi ve ısıtma sisteminde kullanan "akıllı mont" üretti.



Güneş enerjisinden kendi elektriğini üretebilen mont aynı zamanda oluşabilecek radyasyon riskine karşın radyasyon önleyici sistemle donatıldı. Suya dayanıklı malzemelerden üretilen mont, yağışlı havalarda da kullanılabiliyor.



"Akıllı mont"u tasarlayan öğrencilerden Ahmet Salih Topakkaya, zorlu kış şartlarında kolayca ısınabilmek ve çabuk biten telefon bataryalarına çözüm bulabilmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini ifade etti.



Topakkaya, insanların, teknolojik çağda olunmasına rağmen hala küçük problemlerle hayatlarını zorlaştırdıklarını gördükleri için böyle bir proje yapma gereksinimi duyduklarını anlatarak, "Biz gençler olarak en büyük problemlerimizden biri ailemizin bizi her an merak etmesi. Telefonumuzun şarjı bitebiliyor, yolda kalabiliyoruz. Arkadaşımla bunu nasıl önleyebiliriz diye düşündük. Bir yılın sonunda emeklerimiz sayesinde bu montu ürettik." diye konuştu.



"Acil çağrı ve mesaj atılabiliyor"



Projenin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Buğra Kağan Kayhan da "akıllı mont"un ısıtma sisteminin yanı sıra GPS sistemiyle acil durumlarda konum bilgisi gönderebilme özelliğinin olduğunu söyledi.



Bu GPS'i kendi geliştirdikleri Android uygulamasıyla birleştirdiklerini vurgulayan Kayhan, "Anlık olarak konum alma ve izleme özelliklerine sahip. Gerek uygulama üzerinden gerekse SMS üzerinden konum bilgisi atabiliyor. SOS özelliği var. Böylece acil durumlarda içerisindeki düğmeye basılarak tanımlanan kişiye acil çağrı ve mesaj atılabiliyor. Soğuk hava şartları için içerisine ısıtma sistemi yerleştirdik. Bu daha çok küçük çocuklar için daha yararlı bir özellik." ifadelerini kullandı.



"Depoladığı enerjiyi bir hafta boyunca kullanabiliyor"



Kayhan, montun elektrik enerjisini depolayabildiğini ve ışık alamadığı durumlarda bir hafta süresince bu enerjiyi kullandığını aktardı.



Montun arkasına yerleştirdikleri solar panel sayesinde hem güneş ışınlarını hem de floresan ışınlarını alarak elektriğe çevirme özelliğine sahip olduğunu belirten Kayhan, şöyle devam etti:



"Bu enerjiyi depolayabiliyor ve herhangi bir ışık almadığında veya güneş olmadığı zaman depoladığı enerjiyi kullanabiliyor. Bu şekilde bir haftaya kadar şarj ömrü var. Bütün akıllı cihazları şarj edebiliyorsunuz bu şekilde. Bunun haricinde portatif olarak lamba takıp gerekli koşullarda ışıklandırma yapabiliyorsunuz."



Kayhan ve Topakkaya, geliştirdikleri projenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda onaylandığını ve bundan sonraki hedeflerinin ise 25 Ocak 2017'de başlayacak olan ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204 Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece elde etmek olduğunu ifade etti.



"Öğrencilerin geliştirdiği projeyle heyecanlandık"



Darüşşifa Koleji Rehber Öğretmeni ve Proje Sorumlusu Mustafa Onmuş ise öğrencilerin geliştirdiği projeyle heyecanlandıklarını ve uluslararası proje yarışmalarında öğrencileri desteklediklerini söyledi.



Projenin okullarında kullanılması için çalışmalara başladıklarını dile getiren Onmuş, "Projenin değindiği yerler ve sorunları giderdiği yerler çok önemli. Kendi okulumuzda kış aylarında okul kıyafeti olarak kullanabileceğimiz mont olarak da düşünmeye başladık. İnşallah çocuklarımız bu projeyle güzel yerlere gelir ama sonuç ne olursa olsun biz bu projenin okulumuzda da kullanılmasını istiyoruz. Bunun için çalışmalara da başladık." dedi.