Lise Öğrencileri Konya Atıksu Arıtma Tesisini Ziyaret Etti

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, lise öğrencilerini ağırladı.



KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinde düzenlenen teknik gezide öğrenciler, atık suyun hangi evrelerden geçerek kullanıma kazandırıldığı konusunda bilgi aldılar. Özel bir lisenin son sınıf öğrencilerinden oluşan 35 kişilik bir grup, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Atıksu Arıtma Tesislerini ziyaret etti. Rehberlik Öğretmeni ve teknik personelin refakatinde KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinde teknik gezi yapan öğrenciler, toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumun ardından sırasıyla, kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ön çökeltme havuzları, havalandırma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma havuzları, anaerobik çamur çürütme tankları, biyogaz depolama tankları, ısı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi, çamur susuzlaştırma tesisi ve çamur pompa istasyonlarını inceledi. Tesisteki faaliyetleri merakla inceleyen öğrenciler, atıksuların arıtımı sırasında oluşan çamurların stabilizasyonu amacıyla çamur arıtımı yapılan kısmı ve yoğunlaştırılan arıtma çamurlarının, anaerobik (havasız) çamur çürütücülerde biyolojik olarak stabil hale getirilen kısmı görme fırsatını buldu.



Arıtma gazının biyolojik olarak stabilizasyonu sırasında ortaya çıkan biyogazların, filtreleme ve desülfürüzasyon ünitelerinden geçirilerek arıtıldığını anlatan KOSKİ yetkilileri, arıtılmış biyogazın, enerji üretimi için depolandığını kaydetti. Ortalama yüzde 65 metan içerikli biyogazın, kojenerasyon ünitelerinden geçirilerek, ısı ve elektrik enerjisine nasıl dönüştürüldüğünü ve anaerobik çürütücülerde üretilen biyogazdan elde edilen 2 MW/saate yakın enerji üretimiyle maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağladığını da aktaran KOSKİ yetkilileri, 8 bin konutun elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak enerjinin bu şekilde üretildiğini dile getirdiler. Öğrenciler, ortalama yıllık 55 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı ve atıklar vasıtasıyla elde edilen biyogazdan, 8 bin konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretildiğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. - KONYA