Lise Öğrencileri Komando Yemini Etti

Sakarya'da okul bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan lise öğrencileri, askerlere destek vermek için komando yemini etti.



Erenler ilçesinde bulunan Erenler Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ile okul bahçesinde toplanarak, komando yemini etti. Askerlere destek olunmak için yapılan farkındalık hareketi, sosyal medyada birçok kişi tarafından da paylaşıldı. - SAKARYA