Lise Öğrencileri Karadeniz'i Gezdi

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kendimi Gerçekleştiriyorum Projesi" kapsamında 45 öğrenci Karadeniz gezisine götürüldü.



Sosyal Destek Programı (SODES) bünyesinde yürütülen proje kapsamında, 9. sınıflarda okuyan 45 öğrenci Proje Koordinatörü Mehmet Ali Erden öncülüğünde Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu.



Muradiye Şelalesi, Bendimahi Balık Bendi, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, Sümela Manastırı, Uzun Göl gibi tarihi ve turistik mekanları gören öğrenciler, 4 günlük gezinin ardından kente döndü.



Çoğu ilk kez şehir dışına çıkan öğrenciler, değişik yerleri görmenin heyecanını yaşadı.