Lise Öğrencileri Kahvehane Önünde Kitap Okudu

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri kahvehane önünde yapılan toplu kitap okuma etkinliğine katıldı.



Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübünden 30 öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Halil İbrahim Reçan nezaretinde Cumhuriyet Meydanındaki kahvehane önünde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldılar.



Kitap okuma etkinliğine bizzat iştirak eden Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek amacıyla farkındalık oluşturma açısından kahvehane önünde kitap okuma etkinliği düzenlediklerini, bu sayede öğrencilerin açık havada kitap okumanın keyfini yaşadıklarını söyledi.



Müdür Mehmet Ali Özdemir, etkinlikte öğrencilere çay ikramında bulundu.(MA-EFE) - KÜTAHYA