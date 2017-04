Lise Öğrencileri Harçlıklarıyla Sokak Köpeklerini Doyuruyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ndeki Gelibolu Anadolu Lisesi'nin hayvansever öğrencileri, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri parayla, sokak köpeklerine mama alıp, onları doyuruyor.



Gelibolu Anadolu Lisesi 9/C sınıfının 32 hayvansever öğrencisi, İngilizce öğretmenleri Yeşim Aydoğdu önderliğinde, bir hevesle alınıp bir süre bakıldıktan sonra sokağa terk edilen köpekler ile okul çevresindeki sokak hayvanlarının açlık sorununa duyarsız kalmadı. Öğrenciler, harçlıklarından artırarak biriktirdikleri paralarla mama alıp sokak hayvanları doyurmaya başladı. Kısa sürede okul çevresindeki sokak hayvanlarının sayısı arttı. Öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralara öğretmenleri Yeşim Aydoğdu da katkıda bulunuyor.



Öğrencilerin bu güzel davranışına duyarsız kalmayan Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği de örnek davranış sergileyen öğrencilere hem mama kapları, hem de mama yardımında bulundu. Bu örnek davranışlarını okul dışına da taşıyan öğrenciler, mahallelerde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını doyurmak için proje geliştiriyor. Öğrencilere önderlik eden öğretmen Yeşim Aydoğdu, okul müdürü Erol Ergün'ün de kendilerini teşvik etmesiyle projeye tüm öğretmenler ve diğer öğrencilerin de dahil olduğunu ve büyük bir grup haline geldiklerini söyledi.



İngilizce öğretmeni Yeşim Aydoğdu, sahipsiz hayvanları besleme işine aslında bir günlüğüne başladıklarını belirterek, "Daha sonra öğrencilerimle karar verdik ve sokak hayvanları ile ilgili farkındalık yaratmak istedik. Bunun için öğrenciler gönüllü olarak her ay para getiriyor. Mama, süt ve makarna alıyoruz. Gönüllü olan iki öğrencimiz de her gün bu köpekleri besliyor. Tabii ki köpeklerle ilgili bir sorun olduğunda barınağa bildiriyoruz" dedi. Harçlıklarından belli bir miktarı her ay besledikleri sokak köpekleri için ayıran öğrencilerden Efe Gürkan Maraş, "Burada köpekleri besliyoruz. Sınıfça olan bu etkinliğimize daha sonra diğer öğretmenlerimiz ve diğer sınıfların öğrencileri de katıldı. İlk önce kendi aramızda topladığımız paralarla başladık. Daha sonra tüm okul dahil olunca paramız birikti. Bu paralarla mama alıyoruz ve ileride köpek kulübesi yaptırmayı da düşünüyoruz" dedi.



- Çanakkale