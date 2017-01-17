Lise Öğrencileri "Bozkırın Tezenesi"Ni Andı

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş, Bodrum ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenlerin düzenlediği gecede anıldı.



İlçeye bağlı Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki TED Bodrum Koleji'nde, öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu koro ve orkestra eşliğinde Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenlendi.



Geceye, öğrenciler ile aileleri yoğun ilgi gösterdi. Program, Ertaş'ın hayatının anlatıldığı belgesel gösterimiyle başladı. Yaklaşık 20 dakika süren gösterimde, Ertaş'ın çocukluk ve sanat hayatı beyaz perdeye aktarıldı.



Gösterimin ardından çoğunluğu Ertaş'ın eserlerinden oluşan "Acem kızı", "Zülüf dökülmüş yüze", "Ah yalan dünya", "Leyla'm", "Bağa gel bostana gel" gibi sevilen türküler seslendirildi.



Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koro ile orkestra izleyenlerden yoğun alkış aldı.



TED Bodrum Koleji Müdürü Fırat Asyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yerel değerleri ve kültürünü tanıması için bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Ertaş'ın Türk kültürü adına önemli bir sanatçı olduğuna değinen Asyalı, "Yaptığı müzik Anadolu'da çok karşılık bulmuş, halk tarafından da beğenilen bir sanatçıydı. Amacımız bu tür sanatçıları gençlerimize tanıtmak. Her bir şarkıyı bir öğretmen bir öğrenci düet şeklinde seslendirdiler. Geçen yıl da aynı amaçla Zeki Müren'i anmıştık." dedi.



Asyalı, koroda 40 lise öğrencisi ile 20'ye yakın öğretmenin yer aldığını ifade etti.