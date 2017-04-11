Lise Öğrencileri Bisikletleriyle Tarihe Yolculuk Yaptı - Ankara

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lisenin öğrencileri, 9,8 milyon yaşında bir maymun fosilinin bulunduğu Yassıören Mahallesi'ndeki Sinantepe'ye bisikletli gezi düzenledi.



Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğrenci, bisikletleriyle 8 kilometre yol katederek Sinantepe'ye ulaştı.



Bölgedeki tarihi mekanları ve müzeleri gezen öğrenciler, 9,8 milyon yaşında bir maymun fosilinin bulunduğu Sinantepe'ye özel ilgi gösterdi.



Öğrencilere bisikletleriyle eşlik eden coğrafya, biyoloji ve görsel sanatlar öğretmenleri yolculuk boyunca bölgenin tarihi, coğrafi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi.



Öğrenciler, terörle mücadelede şehit olan Alper Yalçınkaya'nın mezarını da ziyaret etti.



Geziyi organize eden biyoloji öğretmeni Seçil Sarıkaya, amaçlarının bisiklet farkındalığı oluşturarak ilçenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Sarıkaya, coğrafi ve fiziksel koşullar açısından Kahramankazan'ın bisiklet kullanmak için çok uygun olduğunu ifade ederek, "Bisiklet hem doğa dostu hem çevre dostu hem sağlık için de oldukça faydalı bir spordur. Stresi azaltır, mutluluk hormonu salgılatır, oldukça keyif vericidir. Bisiklet kullanımın teşvik edilmesiyle ilçede yeni istihdam alanlarının oluşacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de herkese bisikleti tavsiye ediyoruz." dedi.