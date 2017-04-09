Lise Öğrencileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Kars’ta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Lise Öğrencileri Arasında Kavga: 3 Yaralı

Kars'ta lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Masal Parkında meydana gelen olayda aralarında anlaşmazlık bulunan iki grup lise öğrencisi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücutlarına kesi alan 3 öğrenci yaralandı. Öğrenciler arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 ekipleri, bıçak darbesiyle çeşitli yerlerinden yaralanan 3 öğrenciyi ambulanslarla Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis 3 öğrenciyi bıçakla yaralayan şüpheli öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARS

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