Lisanslı Tekvando Sporcusu 400 Bine Ulaştı

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, lisanslı tekvando sporcusu sayısının 400 bine ulaştığını belirterek, "Bu gurur verici bir durum. Bu sayıyı artırmak istiyoruz" dedi.



Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı. Atatürk Spor Salonu'ndaki seremoniye Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve sporcular katıldı.



'ASIL OLAN DÜNYA ŞAMPİYONASI'



Federasyon Başkanı Metin Şahin, yaklaşık 1600 sporcunun katılımıyla Türkiye Büyükler Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonaya yüksek katılım olduğunu belirten Şahin, "Burada şampiyon olacak, dereceye girecek sporcularımız 2017 yılında uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil edecek ve başarı yolunda ilerleyecek. Geçen yıl başarılı bir dönem geçirdik. Şubat ayı başında yapılacak bir organizasyon daha var. Olimpiyata puan veren bir etkinlik. Aşağı yukarı 2 bine yakın katılım bekliyoruz. Ama asıl olan dünya şampiyonası. Buralarda başarılı olan sporcular dünya şampiyonasında milli takımı temsile edecek" dedi.



'GURUR VERİCİ'



Türkiye'deki lisanslı sporcu sayısının 400 bine ulaştığı aktaran Şahin, "Bu gurur verici bir durum. Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Spora katılan gençliği artırmak için ilçe ve köyler de dahil ulaşmak için projeler üretiyoruz. Daha da iyi olmak için çalışmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.



'KADINLARIN YAPMASI GEREKEN BİR SPOR'



Şampiyonada 49 kiloda ikinci olan, Avrupa ve Türkiye şampiyonu İpek Çidem de şöyle dedi:



"Bu branşı seçtiğim için mutluyum. Kaliteli ve başarılı bir spor yapıyorum. Federasyonumuz da bu anlamda büyük destek veriyor. Bu şampiyonada ikinci oldum ama benim hedefim olimpiyat. Olimpiyatlara gitmek istiyorum. Tekvando bir kadının yapması gereken sporlardan biri. Ben bu spor sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Tüm kadınları bu sporu yapmaya davet ediyorum."



Bugünkü müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaların verildiği şampiyona pazar günü yapılacak son maçlar ve ödül töreniyle tamamlanacak.



- Antalya