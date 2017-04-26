Lisansını kaybeden pilota 250 bin lira destek



İSTANBUL - Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı Başkanı kaptan pilot Hüseyin Belpınar, sağlık sorunları nedeniyle mesleğini icra edemeyen üye pilotlara 250 bin liraya kadar maddi destek sağlandığını ifade ederek,"Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Türkiye'de havacılık sektörü hızlı bir şekilde büyüme yönünde eğilimini sürdürürken, her yıl sağlık problemleri nedeniyle bazı pilotlara geçici veya kalıcı olarak uçuşa elverişsiz raporu veriliyor. Bu kapsamda lisansları askıya alınan pilotlara bağlı bulundukları vakıflar tarafından maddi destek veriliyor. Olası bir kaza ya da herhangi bir sağlık problemi nedeniyle çalışamaz hale geldiği için kalıcı olarak lisansını kaybeden pilotlara 250 bin liraya kadar Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı tarafından ödeme yapıyor.

Sağlık testlerini geçemeyen pilota destek vakıftan

Türkiye'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin filosunda her yıl eklenen yeni uçaklarla birlikte pilot sayısında da buna paralel olarak artış yaşanıyor. Bununla birlikte sivil havacılık kuralları gereği, pilotlar belirli zaman aralıklarında sağlık muayenesine girerek sağlık sertifikalarını yenilemeleri gerekiyor. Sağlık muayenesini geçemeyen bazı pilotlara geçici veya kalıcı olarak uçuşa elverişsiz olduğu yönünde raporu veriliyor. Geçici elverişsizliği bulunan pilotlar sağlık sorunlarının giderilmesiyle tekrar sağlık sertifikası alarak görevlerine dönebiliyor. Bu süre zarfında pilotlara maddi destek ise üyesi oldukları mesleki vakıflarından geliyor.

Uçamayan pilota 250 bin liraya kadar maddi destek

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü münasebetiyle Atatürk Havalimanı Muhabirlerine pilotların çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı Başkanı kaptan pilot Hüseyin Belpınar, pilotlar için sağlık konusunun büyük önem taşıdığını ifade etti. Olası bir sağlık sorunu karşısında Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı'na üye pilotlara uçuşa elverişsiz raporu verilmesi halinde vakıf tarafından maddi destek sağlandığını belirten Belpınar,"Pilotların lisans kaybı iki şekildedir; birincisi geçicisi geçici lisan kaybı, ikincisi ise daimi lisans kaybı. Geçici lisans kaybında herhangi bir üyemizin geçici olarak sakatlandığında, ameliyat olduğunda, hastalandığında 6-5 ay kadar süre içersinde katkı payına ve üye yıllığına göre 3-5 bin lira civarında maaşına katkı sağlıyoruz. Kalıcı lisans kaybı ise tamamen uçuculuk niteliğini kaybettiğinde sağlık sorunu nedeniyle sivil havacılığın da onaylamış olduğu lisan kaybında 150, 200 ve 250 bin lira arasında tam tazminat alıyor" dedi.

Geçici lisans kaybı yaşayan pilot sayısında artış

Son dönemde geçici olarak pilot lisansını kaybeden pilotların sayısında artış yaşandığına vurgu yapan Hüseyin Belpınar,"Arkadaşımız genç, üniversite mezunu kredi çekmek veya borçlanmak suretiyle herhangi bir uçuş okulundan mezun olduğunda yaklaşık 65-70 bin Euro gibi bir okul ücreti ödüyor. Bu, okul ücretini yaklaşık olarak karşılıyor. Bu da genç arkadaşımızın hem borcunu ödemesi hem de lisansını kaybettiğinde hayatını karartmaması için 250 bin lirayı aldığında sorunsuz olarak tekrar eski hayatına, mesleğine dönebiliyor. O nedenle bunu meslek sigortası olarak görüyorum ve çok değer veriyorum. Özellikle askeriyenin dışından gelmiş genç pilotlarımızın vakıftaki lisans kaybında üye olmalarını tavsiye ediyorum. Pilotların sermayesi sağlığı. Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Lisans kaybeden ortalama 7-8'i bulmakta ama özellikle geçici lisans kaybı son zamanlarda artmakta. O da yılda 18-20 civarında" diye konuştu.

İşsiz kalacak vakıf üyesi Borajet pilotlarına destek

Borajet Havayolları'nın tarifeli uçuşlara kapanmasının ardından işsiz kalacak vakıf üyelerine de destek vereceklerini ifade eden Belpınar,"Kesinlikle yardımda bulunacağız. Çünkü bu bizim vakıf senedimiz de var. İşsiz kaldığında ve bunu bize müracaat ederek beyan ettiğinde biz o arkadaşlarımıza vakıf üyeliğinden dolayı işsizlik yardımı yapmak durumundayız. Tekrar bir işe başladıklarında arkadaşlarımız yardımını kesiyoruz" dedi.

(FY-ÖFA