Linux Nedir?

Linux çekirdeği ve GNU araçları ile hazırlanan Linux, açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştır. GNU(Genel Kamu Lisansı) ile dağıtımı, geliştirmesi ve kullanılması ile alakalı bir lisans sözleşmesidir. Linux ismi ilk olarak Linus Torvalds tarafından 5 Ekim 1991'de duyurdu.



Linux işletim sistemleri bir çok donanım ile kolaylıkla çalışmaktadır. Sunucu bilgisayarları, masaüstü bilgisayarlar, diz üstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve yeni nesil televizyonlar gibi bir çok sistem Linux işletim sistemlerini kullanıyor. Linux işletim sistemleri Dünyanın en büyük 10 süper bilgisayarında da kullanılmaktadır.



Linux Tarihçesi





Unix işletim sisteminden esinlenerek hazırlanan Linux işletim sistemi, Nisan 1991 yılında işletim sisteminin ilk çekirdeği oluşturulmuş, 17 Eylül 1991 yılında Linux'un ilk sürümü olan 0.01 internet ortamında yayınlamıştır. Temel özelliklerine ilk kavuştuğu Linux işletim sistemi ise 5 Ekim 1991 yılında gelen 0.02 versiyon numaralı Linux dağıtımıdır.



Andy Tannenbaum tarafından geliştirilen Linux, Minix işletim sisteminden daha iyi çalışabilecek bir Minix işletim sistemi yazmak istemesinden dolayı ortaya çıkmıştır.



En Çok kullanılan Linux dağıtımları





Sunucu ve masaüstü bilgisayarlarda tercih edilen Linux, farklı kişiler tarafından değiştirilmiş ve dağıtılmıştır. Bunların en önemlileri ise Ubuntu, Debian, CentOs'dur. Ülkemizde de bu Linux işletim sistemini geliştirmiş ve tüm Linux severlere dağıtmıştır. Pardus, Pisi Linux Türkler tarafından geliştirilen Linux işletim sistemlerindendir.