Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır. etkinliğe dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz işlerle katılabilir ya da mevcut işlerin reprodüksiyonunu yapabilirsiniz.



3 saat sonunda kendi yaptığınız baskıları çerçeveletip duvarınıza asmak veya sediklerinize hediye etmek üzere götürebilirsiniz.



Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Project tarafından temin edilecektir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 25.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Linol Baskı Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır