Linol Baskı Atölyesi
Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır.
Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır. etkinliğe dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz işlerle katılabilir ya da mevcut işlerin reprodüksiyonunu yapabilirsiniz.
3 saat sonunda kendi yaptığınız baskıları çerçeveletip duvarınıza asmak veya sediklerinize hediye etmek üzere götürebilirsiniz.
Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Project tarafından temin edilecektir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Artim Projects
Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir
Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Linol Baskı Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
-
Merkez Bankası'ndan dolarla ilgili çok önemli açıklama!
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Bakan Ağbal'dan bütçe açığıyla ilgili önemli açıklama!
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek ekonomide dönüşüm sinyali verdi
-
Türk vatandaşları bir bölgeye daha vizesiz girebilecek
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
Erdoğan'dan yeni referandum sinyali: Gerekirse AB için de yaparız