Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Linol Baskı Atölyesi
Ara
BİST 91.240 %3,10
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Linol Baskı Atölyesi

Linol Baskı Atölyesi, Artim Project'te sizlerle...Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır.

Linol Baskı Atölyesi

Linol Baskı Atölyesi, Artim Project'te sizlerle...

Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır. etkinliğe dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz işlerle katılabilir ya da mevcut işlerin reprodüksiyonunu yapabilirsiniz.

3 saat sonunda kendi yaptığınız baskıları çerçeveletip duvarınıza asmak veya sediklerinize hediye etmek üzere götürebilirsiniz.

Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Project tarafından temin edilecektir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 11.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Linol Baskı Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Alsancak, İzmir, Konak
1