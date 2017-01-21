Linol Baskı Atölyesi

Akbank Sanat, suluboyadan baskıya, oyuncak heykelden yaratıcı dramaya kadar eğitici ve eğlenceli çocuk atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Linol Baskı Atölyesi

Akbank Sanat, suluboyadan baskıya, oyuncak heykelden yaratıcı dramaya kadar eğitici ve eğlenceli çocuk atölye çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

"Baskı sırası çocuklarda!

"Akbank Sanat Çağdaş Sanat Atölyesi'ndeki özgün baskı/baskı resim altyapısını kullanarak, çocuklara profesyonel bir özgün baskı/baskı resim atölyesinde çalışma imkanı vermiş olacağız. Hem özgün baskı/baskı resim için kullanılan malzemeleri tanıyacaklar, hem de onları kullanarak yaratıcı bir linol baskı çalışması yapabilecekler."

Kaynak: Etkinlik.io

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