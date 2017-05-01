Linol Baskı

Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır.

Linol Baskı

Yüksek baskı çeşidi olan linol baskı, linolyum malzemesinin oyularak işlendikten sonra bir merdane yardımıyla boyayla kaplanan yüksekte kalan oyulmamış yüzeylerin presslenerek kağıda aktarılmasıdır. etkinliğe dilerseniz önceden hazırlamış olduğunuz işlerle katılabilir ya da mevcut işlerin reprodüksiyonunu yapabilirsiniz.

3 saat sonunda kendi yaptığınız baskıları çerçeveletip duvarınıza asmak veya sediklerinize hediye etmek üzere götürebilirsiniz.

Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Project tarafından temin edilecektir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 02.05.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 20: 00: 00

Kategori : Linol Baskı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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