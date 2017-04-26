Linkedın Önemli Bir Başarıyı Arkasında Bıraktı

İş dünyasında yer alan kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapılmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu LinkedIn, 2016 yılında 26.2 milyar dolara Microsoft tarafından satın alındıktan sonra, önceki başarılarına hızla yenilerini eklemeye başladı.



Satın alma işleminin ardından gerçekleştirilen ilk yeniliklerden birisi olan ve geçtiğimiz aylarda paylaştığımız "LinkedIn yeni görünümüne nihayet kavuşuyor" haberinin ardından LinkedIn, oldukça önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Bu başarıyla birlikte Ekim 2015'te 400 milyon, Ağustos 2016'da ise 450 milyon olan kullanıcı sayısı, LinkedIn tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 500 milyonun üzerine çıkmış durumda.



Yapılan bu resmi açıklamayla birlikte paylaşılan verilere göre LinkedIn'in oldukça uzun bir zaman diliminde bu rakama ulaşmasının nedeni oldukça net bir şekilde anlaşılıyor. Sadece iş yaşamıyla bağlantılı olan bu siteyi sık sık kontrol etme zorunluluğunun olmaması ve aktif kullanıcı sayısındaki düşük rakamlar bu durumun en önemli sebepleri arasında gösteriliyor.