Linet Konseri

15 Nisan 2017 Cumartesi - Linet KonseriDetaylar : İl : İzmirİlce : BalçovaMekan : İzmir Kaya Thermal & ConventionMekan Adresi : Ilıca Mah., Zeytin Sk. No: 112, 35320 Narlıdere / Balçova/Narlıdere/İzmirBaşlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 16.04.

Linet Konseri

15 Nisan 2017 Cumartesi - Linet Konseri

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Balçova

Mekan : İzmir Kaya Thermal & Convention

Mekan Adresi : Ilıca Mah., Zeytin Sk. No: 112, 35320 Narlıdere / Balçova/Narlıdere/İzmir

Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 00: 00

Kategori : Linet Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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