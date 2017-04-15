Linet Konseri
15 Nisan 2017 Cumartesi - Linet KonseriDetaylar : İl : İzmirİlce : BalçovaMekan : İzmir Kaya Thermal & ConventionMekan Adresi : Ilıca Mah., Zeytin Sk. No: 112, 35320 Narlıdere / Balçova/Narlıdere/İzmirBaşlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 16.04.
15 Nisan 2017 Cumartesi - Linet Konseri
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Balçova
Mekan : İzmir Kaya Thermal & Convention
Mekan Adresi : Ilıca Mah., Zeytin Sk. No: 112, 35320 Narlıdere / Balçova/Narlıdere/İzmir
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 00: 00
Kategori : Linet Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io