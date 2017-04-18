Linç Edilen Öğrencinin Davası, Pakistan Yargıtayı'nda Görülüyor

Pakistan'ın Mardan kentinde çarşamba günü "dine küfrettiği" iddiasıyla bir öğrencinin üniversitede linç edilmesi dair dava, Pakistan Yargıtay'ında görülmeye başlandı.



Pakistan'ın Mardan şehrindeki Abdul Vali Han Üniversitesi'nde Gazetecilik ve Kitlesel İletişim bölümü öğrencisi olan Mashal Han isimli genç, "dine hakaret ettiği" iddiasıyla başından ve göğsünden silahla vurulmuş, ardından diğer öğrenciler tarafından linç edilmişti.



Pakistan Adalet Bakanı Mian Sadık Nisar, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mashal Han'ın linç edilmesi olayına dikkat çekmiş ve olayla ilgili rapor istemişti. Emniyet birimlerinin raporunun ardından davanın Yargıtay'da görülmesi onaylandı.



"Dine hakaret iddiası" uydurma



Olayla ilgili açılan soruşturmayla birlikte, Tehrik-i İnsaf Partisi Genel Başkanı Imran Han, Mashal Han adlı öğrencinin dine küfretmediğini, olayın öğrenciye karşı bir komplo olduğunun kesinleştiğini söyledi. Imran Han yaşanan olaya, emsal sayılacak bir ceza vereceklerine, böylece bir daha kimseye dine küfrettiği iddiasıyla birilerini suçlama ve öldürme fırsatı tanımayacaklarına söz verdi.



Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de, "Bu cinayetin failleri, vatandaşların kendi elleriyle adalet dağıtmaya kalkmasına devletin müsaade etmeyeceğini bilmelidir," demişti.



(Fotoğraflı) - İslamabad