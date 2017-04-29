Limonlu Tart

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Limonlu Tart

TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Limonlu tart hamurunun yapılması ile içi doldurulur pişirilir ve çilekli sos ilave edilir

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Limonlu Tart

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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