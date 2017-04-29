Limonlu Tart
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Limonlu tart hamurunun yapılması ile içi doldurulur pişirilir ve çilekli sos ilave edilir
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 30.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Limonlu Tart
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io