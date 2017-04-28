TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Limonlu tart hamurunun yapılması ile içi doldurulur pişirilir ve çilekli sos ilave edilir



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Limonlu Tart



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır