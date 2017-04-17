Limon Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde limon bahçelerinden gece saatlerinde hırsızlık yapan 3 kişiyi, suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kargıpınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde bağımlısı 3 kişinin gece saatlerinde bir arabayla gelip limon bahçelerinden hırsızlık yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve incelemenin ardından şahıs ile araç belirlendi. 3 kişiyi izlemeye alan ekipler, limon hırsızlığı yaptıkları sırada Ç.C., S.G., ve H.D isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üst ve araç aramalarında 14 adet kullanıma hazır fişek tabir edilen eroin maddesi ile 6 çuval limon ele geçirildi.



Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN