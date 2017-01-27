Limandaki Sahte Belgeyle Dolandırıcılık

İzmir'de sahte belgeyle yurt dışından ithal edilip sahiplerine ulaşmayan 42 danadan 34'ü bulundu.



Yurt dışından İzmir Limanı'na getirilen ve tırla çıkarılan 42 dananın Karaman'daki sahibine ulaşmaması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarıyla 66 LB 135 plakalı tırın Tokat ve Sivas'a gittiğini tespit etti.



Yapılan incelemede 42 danadan 10'unun Sivas'ta, 24 dananın da Tokat'ta satıldığını belirledi. Danaları satın alan kişilerin ifadesinde çalıntı mal olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.



Danaların sahibine teslim edildiği belirtildi.



İzmir'de yurt dışından 6 Ocak'ta İzmir Limanı'na getirilen 42 dananın Karaman'daki sahibine ulaşmaması üzerine başlatılan çalışmada, güvenlik kamerasınca danaları limandan çıkaran tır şoförü H.C. 13 Ocak'ta Kayseri'de yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.