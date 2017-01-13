Limanda Sahte Belgeyle Dolandırıcılık

İzmir'de, sahte belgeyle yurt dışından ithal edilen 42 danayı limandan çıkartan tır şoförü tutuklandı.



Yurt dışından İzmir Limanı'na getirilen 42 dananın Karaman'daki sahibine ulaşmaması üzerine çalışma başlatıldı. Konuyu inceleyen liman ve gümrük yetkilileri, H.C. adlı tır şoförünün, sahte belgeyle 42 danayı araca yükledikten sonra yola çıktığını belirledi.



Plakası tespit edilen tırın Kayseri'de olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi de bu kentte gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C. tutuklandı.



Bu arada dana yüklü tırın limandan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.