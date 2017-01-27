Liman" Sergisi İstanbul Modern'de Ziyarete Açıldı

İstanbul'un deniz ve limanlarla ilişkisini vurgulayan "Liman" isimli sergi, sanatseverlerle buluştu.



İstanbul Modern'in Süreli Sergiler Salonu'nda açılan sergi, 19. yüzyıldan günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal hayatı, sanatçıların gözünden anlatıyor.



Farklı teknik ve üsluplardan 34 sanatçı ve kolektifin 200'e yakın çalışmasından oluşan serginin küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu üstlendi. Liman kavramının sembolik ve metaforik açılımlarına yer veren sergi, coğrafi bir konum olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı olarak liman bölgelerini, görsel sanatlardaki yansımalarıyla araştırıyor.



Sergide, Nevin Aladağ, Meriç Algün Ringborg, Hüseyin B. Alptekin, Avni Arbaş, Volkan Aslan, Turgut Atalay, Antonio Cosentino, Darzana (Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar), Hasan Deniz, Cevat Dereli, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Mıgırdiç Givanian, Ara Güler, Nedim Günsür, Nuri İyem, Özer Kabaş, Borga Kantürk, Gülsün Karamustafa, Volkan Kızıltunç, Muhsin Kut, Mıgırdiç Melkon, Yasemin Özcan, Serkan Özkaya, Sebah & Joaillier, Arslan Sükan, Hüsnü Tengüz, Cemal Tollu, Selim Turan, Ömer Uluç, xurban_collective (Güven İncirlioğlu, Hakan Topal), Mümtaz Yener ile Fausto Zonaro'nun eserleri yer alıyor.



Sanatçı Antonio Cosentino'nun liman, kıyı, sahil, tekne ve gemilere dair, yıllar boyunca günlük tutar gibi sürdürdüğü çizim ve resim pratiğinden seçilen görsel bir envanter, sergi girişinde çerçeveli kolajlar biçiminde sergileniyor. Sergi için kullanılmış tenekelerden bir gemi de tasarlayan Cosentino'nun, "Suriye Yıldızı" adlı gemisi, tarihi Tophane semtinde, Boğaz kenarında konumlanan İstanbul Modern'in önündeki kruvaziyerleri hatırlatıyor.



Sergi, 4 Haziran'a kadar görülebilecek.