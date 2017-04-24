Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Liman'dan Gelen Tatlar
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Liman'dan Gelen Tatlar

İstanbul Modern Restoran, "Liman" sergisine özel yeni bir mönü hazırladı.

Liman'dan Gelen Tatlar

İstanbul Modern Restoran, "Liman" sergisine özel yeni bir mönü hazırladı. "Liman'dan Gelen Tatlar" mönüsünde Karaköy liman esnafının, denizcilerin tercih ettiği lezzetler yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Karaköy, Liman, Esnaf