Liman'dan Gelen Tatlar
İstanbul Modern Restoran, "Liman" sergisine özel yeni bir mönü hazırladı.
İstanbul Modern Restoran, "Liman" sergisine özel yeni bir mönü hazırladı. "Liman'dan Gelen Tatlar" mönüsünde Karaköy liman esnafının, denizcilerin tercih ettiği lezzetler yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com
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