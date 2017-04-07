Limak Uludağ Elektrik'ten Bursa'ya Yeni Yatırım

Limak Uludağ Elektrik, Çanakkale, Balıkesir, Edremit ve Yalova'nın ardından Bursa'da açtığı Yetkili İşlem Merkezleri (YİM) ile hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.



Gürsu ilçesindeki YİM'in açılışına Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mustafa Işık, Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac,Limak Uludağ Yıldırım Bölge Yönetmeni Engin Yıldırım, N Kolay Ödeme Kuruluşu AŞ. Genel Müdürü Haluk YUM ile çok sayıda davetli katıldı. Aytac, müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek, müşterilerin herhangi bir bedel ödemeden YİM'lerde tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlemi yapabildiklerini dile getirdi.



Maksatlarının hizmetlerini daha hızlı ve kolay şekilde müşterilere ulaştırmak olduğunu ifade eden Aytac, tüketicilerin evlerine yakın noktalarına YİM'ler açarak hizmet ağlarını genişlettiklerini söyledi. Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgelerinde 70'in üzerinde Müşteri İşlem Merkezi (MİM) bulunduğunu kaydeden Aytac, "Çanakkale, Edremit Körfezi, Balıkesir, Yalova'da YİM'lerimizi müşterilerimizle buluşturduk. Bugün de Bursalı müşterilerimizin daha konforlu, ferah mekanlarda işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapacakları YİM'leri hizmete açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.



Aytac, YİM'ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri) elektrik tüketen serbest tüketiciler için Limak Uludağ Elektrik tarafından uygulanan "Yuvam Güvende" kampanyasından ve indirimli elektrik avantajlı tarifelerinden (konut, işyeri ve sanayi) yararlanabileceklerini dile getirdi. Aytac, müşterilerin YİM'den gerçekleştirilebilecek bütün işlemleri Limak Uludağ Elektrik resmi web sitesi limakuludag.com.tr sayfası üzerindeki online işlem merkezi üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi. - BURSA