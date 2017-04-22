Limak Uludağ Elektrik'te 23 Nisan Coşkusu

Limak Uludağ Elektrik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencileri ağırladı.



Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, bu özel günde Ümitalan İlk ve Orta Okul ile Harika Çocuklar Dünyası Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Aytac, ziyarette ilk olarak Ümitalan İlk ve Orta Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere Okul Müdürü Tuncay Şimşek ile Müdür Yardımcısı Rıfat Karadeniz de eşlik etti.



Genel Müdür Aytac, gelenek olduğu üzere koltuğunu bir günlüğüne 7. sınıf öğrencisi Elif Özek'e bıraktı. Özek, eğitimin önemine işaret ettiği konuşmasında, "Bizler, bu ülkenin geleceğiyiz. Hepimizin meslek sahibi olarak ülkemize hizmet etmesi gerekiyor. Bunun yolu da çok çalışmak. Çalışkan olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.



Genel Müdürlük koltuğuna oturan Özek, çocukları çok sevdiğini, en büyük hayalinin öğretmen olmak olduğunu söyledi.



Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da geleceğin teminatı olan çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aytac, enerjinin doğru kullanımı ve enerji verimliliğine dikkat çekti. Lambaların açık unutulmaması ve elektriğin gereksiz kullanımından kaçınmak gerektiğini vurguladı. Aytac, "onların enerjisi, geleceğimizi aydınlatacaktır. Geleceğin mühendisleri, mimarları, öğretmenleri, sporcuları olacak çocuklarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.



Aytac'ın, diğer özel misafirleri ise Harika Çocuklar Dünyası Anaokulu öğrencileriydi. Çocuklarla gelecekte ne olacakları yönünde sohbet eden Aytac, enerji kaynakları ve Limak Uludağ Elektrik'in hizmetleri hakkında çocuklara bilgi verdi.



Ziyaretlerin sonunda Aytac, çocuklara hediye takdim etti. - BURSA