Limak Uludağ Elektrik Esnek Fatura Uygulamasını Başlattı
Bu yılı 'müşteri memnuniyeti yılı' ilan eden Limak Uludağ Elektrik, esnek fatura uygulaması başlatarak, müşterilerin fatura son ödeme tarihlerini ve fatura alt limitlerini belirleme imkanı sağladı.
Bu yılı 'müşteri memnuniyeti yılı' ilan eden Limak Uludağ Elektrik, esnek fatura uygulaması başlatarak, müşterilerin fatura son ödeme tarihlerini ve fatura alt limitlerini belirleme imkanı sağladı.
Kaynak: Dunya.com
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