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Limak Uludağ Elektrik Esnek Fatura Uygulamasını Başlattı
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Limak Uludağ Elektrik Esnek Fatura Uygulamasını Başlattı

Bu yılı 'müşteri memnuniyeti yılı' ilan eden Limak Uludağ Elektrik, esnek fatura uygulaması başlatarak, müşterilerin fatura son ödeme tarihlerini ve fatura alt limitlerini belirleme imkanı sağladı.

Limak Uludağ Elektrik Esnek Fatura Uygulamasını Başlattı

Bu yılı 'müşteri memnuniyeti yılı' ilan eden Limak Uludağ Elektrik, esnek fatura uygulaması başlatarak, müşterilerin fatura son ödeme tarihlerini ve fatura alt limitlerini belirleme imkanı sağladı.

Kaynak: Dunya.com

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Uludağ, Limak, Fatura
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