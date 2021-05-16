Lille - St. Etienne Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?
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Lille - St. Etienne Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?

Lille - St. Etienne Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Maçın hakemleri kimler?
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Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Sezonun sondan 2. maçları bugün oynanacak. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lille - St. Etienne maçıdır. Peki Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lille - St. Etienne maçıdır. Peki Lille - St. Etienne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LİLLE - ST. ETİENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - St. Etienne maçı 16 Mayıs Pazar günü (bu akşam) saat 22:00 'da başlayacaktır.

LİLLE - ST. ETİENNE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lille - St. Etienne maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

LİLLE - ST. ETİENNE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Pierre Mauroy Stadyumu'da, Villeneuve d'Ascq Stadyumu'nda oynanacak.

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