Lille şampiyon olur mu? PSG mi Lille mi averajda üstün? İkili ve genel averajda kim daha iyi? Lille şampiyon olması için kaç puan gerekli?
Fransa Ligi'nde sona doğru yaklaşıyoruz. Bugün sezonun sondan 2. maçları oynanacak. Tüm maçlar saat 22:00 'da başlayacak. Şampiyonluk yarışında 4 takım bulunuyor fakat Lille ve PSG en avantajlıları. Peki, Lille bugün kazanırsa şampiyon olacak mı? Lille şampiyon mu? Averajda hangi takım daha iyi? İkili averajda Lille mi PSG mi önde?
Burak Yılmaz ve arkadaşları bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak. Burak Yılmaz'ın efsane sezon performansıyla birlikte Lille bu sene şampiyon olmak istiyor. Eğer bugünkü maçını kazanırlarsa ve PSG puan kaybederse Lille şampiyon oluyor. Peki, Lille şampiyon olur mu? PSG mi Lille mi averajda üstün? İkili ve genel averajda kim daha iyi? Lille şampiyon olması için kaç puan gerekli? Detaylar haberimizde.
LİLLE - SAİNT ETİENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille - Saint-Etienne maçı bugün 16 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 22:00 'da başlayacaktır.
LİLLE MAÇINI KAZANIRSA KESİN ŞAMPİYON MU OLUYOR?
Fransa Ligi'nde Lille 79 puanda 1. sırada. PSG ise 76 puanla 2. sırada yer alıyor. Normalde eğer ikili averaj olsaydı Lille bu maçını kazansa kesin şampiyon olur diyebilirdik. Fakat Fransa Ligi'nde ikili averaj sistemi yok genel averaja bakılıyor. İkili averaj olsaydı Lille daha öndeydi. Çünkü ligde ilk maç 0-0 berabere bitmiş. İkinci maçı ise Lille 1-0 kazanmıştı. Haliyle Lille 2'li averajda daha üstündü. Fakat dediğimiz gibi Fransa'da ikili averaj yok genel averaj mevcut. Bu bakımdan Lille bu maçını kazanırsa kesin şampiyon olur diyemiyoruz. Lakin PSG puan kaybederse ve Lille maçı kazanırsa işte o zaman kesin şampiyon olur.
LİLLE Mİ PSG Mİ? HANGİSİ AVERAJDA DAHA İYİ?
- Lille : 79 puan (+40 averaj)
- PSG : 76 puan (+52 averaj)
- Monaco : 74 puan (+33 averaj)
- Lyon : 73 puan (+36 averaj)
Lille şuanda ligde 1. sırada bulunuyor. PSG ise 2. sırada. İkili averaj bakımından Lille PSG'den daha iyidir. Çünkü ligde ilk maç 0-0 berabere biterken diğer maçı Lille 1-0 yendi. Haliyle ikili averajda Lille daha iyidir. Fakat şöyle bir durum var. Fransa Ligi'nde olası eşit puan durumunda ikili averaja bakılmıyor, genel averaja bakılıyor. Yani eğer Lille ve PSG sezonu eşit puanda tamamlarsa genel averaja bakılacak. Haliyle genel averajda ise PSG +12 gol Lille'den daha üstündür. Bu bakımdan puanlar eşit olursa PSG şampiyon olur.
Eğer ikili averaja bakılsaydı bugün Lille maçını kazandığı taktirde kesinlikle şampiyon olurdu diyebilirdik. Fakat genel averaja bakıldığı için kesinlik olmuyor.
LİLLE ŞAMPİYON OLUR MU?
Eğer bugün PSG puan kaybederse ve Lille maçını kazanırsa 2020-2021 Fransa Lig şampiyonu Lille olur. Fakat bugün hem PSG hem Lille kazanırsa şampiyonluk son haftaya kalmış olur ki son hafta da Lille kazanırsa kesin şampiyon olmuş olacak.
Yani kısacası önümüzde 2 maç bulunuyor. Eğer bu maçları Lille kazanırsa kesin şampiyon olur. Hatta 1 galibiyet ve 1 beraberlik durumunda bile Lille şampiyon olmuş olur.