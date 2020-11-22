Lille - Lorient maçı hangi kanalda? Lille Lorient maçı saat kaçta? Lille ilk 11, Lorient ilk 11!

Fransa 1. Ligi'nin 11. haftasında Lille ile Lorient karşılaşıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile Umut Bozok'un takımı Lorient karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?