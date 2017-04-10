Lila Kağıt İhracatta 59 Ülkeye Ulaştı

Dünya standartlarında temizlik kağıtları üreten Lila Kağıt, küresel arenada gelişimine devam ediyor. Son aylarda Maldivler ve Danimarka pazarlarına giriş yapan şirket, ihracat yaptığı ülkeler arasına son olarak Bolivya ve Malta'yı ekleyerek 59 ülkeye ulaştı.

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü; "Türkiye temizlik kağıtları sektöründe çok genç bir marka olmamıza rağmen kısa zamanda ilk üç kurum arasına girmeyi ve 2014 yılında sektörümüzde ihracat şampiyonu olmayı başardık. 2017 yılında ihracatımızı % 100 artırmayı ve 2023 yılında ise Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer almayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğücü; "Çorlu'da yer alan 140 bin metrekarelik üretim tesisimizle Türkiye, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika'nın en büyük kağıt üretim tesisi konumundayız. İngiltere'den Fas'a, İrlanda'dan Irak'a kadar geniş bir alanda ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Amacımız dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara erişebilmek. Bizi en çok heyecanlandıran konu da tam olarak bu; yeni pazarlarda, yeni müşterilerin geri bildirimlerini almak ve daha inovatif ürünleri birlikte keşfetmek" şeklinde konuştu.

Lila Kağıt, yakın dönem planları kapsamında ihracat ülke sayısını 60'a taşımak amacıyla büyüyen ihracat ekibiyle hedeflere ulaşabilecekleri stratejileri geliştiriyor.