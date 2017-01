Likya Yolu'nda Kaybolan 2 Üniversiteli Kurtarıldı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda kaybolan 2 üniversiteli, 1 gün sonra AKUT ekibi tarafından bulundu.



İstanbul'dan Kemer'e gelerek cuma günü saat 18.00 sıralarında Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan üniversite öğrencisi ikisi de 22 yaşındaki Metin Küçük ve Ufuk Haman, havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Geceyi, kurdukları çadırda geçiren üniversiteliler, dün yolu bulabilmek için yürüyüşe devam etti. Yolu bulamayacaklarını anlayan ve suları azalan Küçük ve Haman, dün akşam saatlerinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Ekip Lideri Yılmaz Sevgül'e cep telefonuyla ulaşarak yardım istedi. GPRS bilgisini yolladıkları Sevgül'ün yönlendirmesiyle patikaya çıkan öğrenciler, burada kurtarma ekiplerini beklemeye başladı.



KISA SÜREDE BULUNDU



Yılmaz Sevgül, Göynük Mahallesi'nden bölgeyi iyi bilen 2 kişiyle birlikte bugün kayıp öğrencileri bulabilmek için yola çıktı. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan Sevgül ve ekibi, Metin Küçük ve Ufuk Haman'ı Göynük Kanyonu'na getirdi. Burada Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince karşılanan öğrencilere sağlık durumları ve hastaneye gitmek isteyip istemedikleri soruldu. İyi olduklarını belirtmeleri üzerine Küçük ve Haman, ilçe merkezine bırakıldı.



'İNİYORDUK SÜREKLİ'



Yaşadıklarını anlatan Ufuk Haman, "İlk gün zaten akşam saatlerinde gelmiştik. Hava kararmadan önce çok fazla saatimiz yoktu. Çok zorlamadan hava kararmak üzereyken, saat 18.00 civarı kamp kurma kararı aldık. Kamp kurduk ertesi sabah devam ettik. Sürekli işaretleri takip ediyorduk. Bir yanlışlık olduğunu düşündük. Çünkü bir yamaçtan aşağı doğru iniyorduk sürekli. İnerken bayağı zorlandık ve indiğimiz saatler ertesi gün akşam saatlerine denk geliyordu. Geri çıkamayacaktık. Bu sefer orada geceyi geçirme kararı aldık" dedi.



'YILMAZ BEY İLE HABERLEŞTİK'



Kaybolduklarını anladıktan sonra Yılmaz Sevgül ile irtibata geçtiklerini ve bilgi aldıklarını kaydeden Haman, "Daha fazla devam etmek istemedik çünkü ne olacağı belli değil. Yanımızda yiyecekle bir süre idare edebilirdik ama suyumuz çok azdı. Su sorunumuzu fark ettikten sonra aradık Yılmaz beyi, bize bilgiler verdi. Daha sonra ertesi sabah indiğimiz yokuşu tekrar çıktık ve Yılmaz bey ile tekrar haberleştik. Daha sonra ortak bir noktada buluştuk. Bizi aldılar" diye konuştu.



HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINMALI



AKUT Ekip Lideri Yılmaz Sevgül de Likya Yolu'ndaki giriş çıkışların kayıt altına alınması gerektiğine işaret etti. Bu yolda yürüyecek kişilerin yanındaki malzemelere kadar her şeyinin kayıt edilmesi, tecrübesinin ve yürüyüş seviyesinin sorulması gerektiğine dikkati çeken Sevgül, "Durduramazsınız kimseyi ama uyarmanız lazım, 'bakın bu patika, bu yürüyüş yolu sizin seviyenizi aşıyor ve girmeyin' diye söylenmesi lazım. Tecrübe düzeyleri iyi ise yürümeliler" dedi.



YANLARINDA GPRS VARDI



Küçük ve Haman'ın bölgeye tedbirli geldiğini ancak pek çok kişinin bu şekilde gelmediğini vurgulayan Sevgül, şöyle dedi:



"Mesela GPRS'leri var. GPRS koordinatlarını bana verdikleri anda ben dün harita üzerinden tam nokta olarak yerlerini tespit ettim ve bir anda her şey çözüldü. Çünkü girdikleri patikayı anlamak da zor. Buradan ayrılan 3 patika var ve hepsi de değişik bölgelere gidiyor. Daha önce kaybolan gençlerde, örneğin biz burada aradık ama Hisarçandır'da çıktılar. Çünkü GPRS koordinatı vermedikleri için bu duruma düştü. Bu arkadaşlarımızın yanında GPRS olduğu için koordinatlarını verdiler ve tam nokta yerlerini bulduk. Ulaştık ve kısa sürede işi çözdük." - Antalya