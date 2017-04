Sosyal medya üzerinden ürün satışı yapan girişimcileri müşterileriyle bir araya getiren LikeFest İstanbul, bugün sona eriyor.



Sirkeci Tren Garı'nda, 28 Nisan'da başlayan LikeFest İstanbul, son gününde de tüketicilerden büyük ilgi görüyor. Küresel lojistik çözümleriyle LikeFest'te girişimcilerin yanında yer alan United Parcel Service (UPS) Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UPS, Türkiye'de 81 ilde, dünyada 220'den fazla ülke ve bölgede etkin lojistik ağı ile KOBİ ve ihracatçıların ürünlerini dünya çapında yükselen pazarlara ulaştırmalarını sağlıyor." dedi.



Sunduğu hizmetler ile UPS'in KOBİ'lere e-ticaret fırsatlarıyla ticaret imkanı yarattığını, sahip oldukları küresel ağ sayesinde, küçük bir üreticinin dahi Türkiye'den dünyanın hemen hemen tamamına ürün ihraç etmesinin mümkün olduğunu belirten Akaltan, UPS'in entegrasyon çözümleriyle yurt içi gönderilerinde lojistik ihtiyaçlarını, gönderilerin takibini ve raporlamasını kolaylaştırdığını ifade etti.



Ekonomin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sunduklarını ifade eden Akaltan, şunları kaydetti:



"UPS Türkiye olarak 2 bin 300 çalışanımızla KOBİ'lerin ve daha büyük müşterilerimizin hem yurt içi hem de ithalat ve ihracat gönderilerine destek oluyor aynı zamanda da hava, deniz kargo ve depo yöneticiliği hizmetleri veriyoruz. Bu sayede ülkemiz ekonomisinin de sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 2012 yılından beri müşterilerimizin daha kolay ihracat yapmaları ve dünya çapındaki yeni küresel pazarlara ulaşabilmeleri için 7 bin 500 euro ve 150 kilograma kadar olan ihracat gönderilerinin ETGB sistemiyle yapılmasını sağlayan 'Hızlı İhracat' hizmetini sunuyoruz. Bu sayede KOBİ'lerimiz gümrük müşavirliği ve ardiye ücreti ödemeden ve vekaletname vermeden ihracatlarını yapabiliyorlar. Üstelik müşterilerimizin KDV iadelerini almalarını da sağlıyoruz. Böylece, müşterilerimiz de evrak işlerini azaltırken, zamandan tasarruf ediyorlar. Ticarette sahip olmanız gereken en büyük avantaj hızdır. Hızlı İhracat bu anlamda en çok dikkat çeken hizmetlerimizden biridir."



KOBİ'lerin e-ticaret yoluyla ihracat yapmalarını kolaylaştıran gümrük uygulamasının büyük avantaj sağladığını sözlerine ekleyen Akaltan, bu uygulamanın daha önce ihracat yapmayan firmalar için büyük kolaylık sağladığını belirtti.



"150'den fazla stant var"



LikeFest İstanbul'un organizatörü Yavuz Selim Güneş de, bu etkinliğin ilk defa gerçekleşen Türkiye'nin en büyük sosyal medya festivali olduğunu söyleyerek, "Sosyal medyada popüler bir şeyler yapıp satan markaların olduğu bir festival. Gıdadan tekstile, takıdan çantaya kadar el yapımı ürünlerin ağırlıkta olduğu bir festival. 150'den fazla stant var. LikeFest İstanbul ile amaçladığımız ise internet üzerinden alış-veriş yapan insanları bir araya getirmek. Katılımcılarımız kendi kitlelerini çekiyor buraya." dedi.



UPS kargo ile bir iş ortaklığı yürüttüklerini belirten Güneş, "Buradaki katılımcılarımızın hepsi internet üzerinden satış yapan firmalar olduğu için o anlamda lojistik ihtiyaçlarını UPS kargoyla gidermeleri açısından bir iş ortaklığımız var. Bir de shopper ödeme sistemiyle yine iş birliğimiz var. Aynı zamanda Dünyadan Sesler, müzik ve konser organizasyonları yapıyor onlarla da çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



Hobisini işe dönüştürdü



Sosyal medya üzerinden bakır ürünleri satışı yapan ve LikeFest'te stant açan Ayşe Parlak ise, eşiyle beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesine yaptığı ziyaretler sonrası bakır ürünlerine ilgi duymaya başladığını, bu işe böyle giriştiğini söyledi.



İnstagram üzerinden satış yapan Parlak, şöyle konuştu:



"Eşimle Güneydoğu'ya iki günlük turlar yapıyoruz. Özellikle yemek yemek için yapıyoruz ama ben bakırı çok sevdiğim için bakır yüklenip geliyoruz. Sonra evimde yer kalmadığı için bunu bir işe dönüştürmeye karar verdim ve No: 29'u kurdum. İsminin No: 29 olmasının sebebi ise bakırın atom numarasının 29 olması. No: 29'a insanlar İnstagram üzerinde ulaşıyorlar. O şekilde satış yapıyoruz. İnsanların ilgisi yoğun ve güzel."



Hatay'da köylü üreticilerden topladıkları doğal ürünleri 'mezra.co' markası adı altında satan Melike Algan ise LikeFest'e insanların yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Hatay ürünlerini LikeFest'e getirdik. Salça, zeytinyağı, gerçek nar ekşisi, el yapımı sabunlar, kömbe, köy peyniri gibi ürünler satıyoruz. Bu ürünlerin hepsini köylülerden alıyoruz markamız altında satıyoruz. Satışlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. İnstagram üzerinden yapıyoruz. İleriki dönemde internet sitesi kurup bir dükkan açmayı düşünüyoruz. 'mezra.co' adresi üzerinden bize ulaşabilirler." diye konuştu.



28 Nisan'da başlayan LikeFest İstanbul, bugün akşam saatlerine kadar gezilebilir.