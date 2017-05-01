Ligue 1'in En İyi 5 Golü!

Fransa Ligue 1'de haftanın en güzel 5 golü...
Ünlü aktör sonunda itiraf etti: Evet kanserim
Eski özel harekatçı yaşadıklarını anlattı, Murat Yıldırım ağladı
Turistlerin sürekli yiyecek verdiği maymun obez oldu
3-1 biten maçtan sonra ilginç yorum: Bir tek pantolonunu değiştirmedi
Ankara'yı sallayan iddia: Kılıçdaroğlu, kurultay talimatı verdi
Görüntülemeye çalıştığı hortumun içinde kaldı!
Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
Herkesle kapışan Emre, maç sonunda yine boş durmadı
"Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar, istifa edecek mi