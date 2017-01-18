Ligin En Kötü Oynayan Takımı Galatasaray'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında 1-0 kazanan Galatasaray için eski yönetici ve gazeteci Fatih Altaylı'dan eleştiri geldi. Fatih Altaylı, Galatasaray'ın ligin en kötü futbol oynayan takımı olduğunu dile getirdi.



İşte Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki değerlendirmelerinden bir bölüm:



"G.Saray, çok kötü oynadığı maçta, fark yemesi gerekirken galip geldi. Bana göre bu yılın en sürpriz ekibi G.Saray. Ligde hiç olmaması gereken bir yerde. Beşiktaş'ın 2, liderin de 3 puan gerisinde. Bu futbolla orada olmak mucize. Şu anda ligin en kötü futbol oynayan takımı G.Saray desek yanlış olmaz. En azından kadro kalitesine oranla en kötü futbolu oynayan takım diyebiliriz. Buna rağmen öyle oluyor, böyle oluyor, kazanıyor.



Gerçi bu maçı G.Saray kazanmadı, Konya kaybetti. İlk yarıda durumu 3-0 yapıp maçı bitirebilecekken, yapamadılar. G.Saray ise bir gol atmayı başardı ve kazandı. İlginç olan golü atanın Sabri; pası verenin, daha doğrusu golü hazırlayanın ise takımda ilk defa forma giyen Rodrigues olması. Riekerink sadece oyunu seyretti. Yine üç kez aynı pozisyonu yedik. Allah'tan boş kaleye atamadı Konyalılar.



G.Saray'la ilgili yorumları okuyorum ve dinliyorum. Gülüyorum. Mesela basınımız Eren Derdiyok'u sevdi ve toz kondurmuyor. Kardeşim, Eren dökülüyor. Pres yapmıyor. Savunmaya katkısı, hücumda etkisi yok. Yorumcular "Eren'e yan top gelmiyor" diyorlar. Geliyor gelmesine de Eren nerede? Ne olacak yani kafasına mı indirecekler. Keza Selçuk. Dökülüyor. Hiçbir olumlu katkı yapmıyor haftalardır. Niye bilmiyorum ama Selçuk bu değil."