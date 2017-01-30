Ligin En Golcüsü Beşiktaş

Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu.

Ligin En Golcüsü Beşiktaş

Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu.

Atiker Konyaspor'u taraftarının önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ligin de en çok gol atan takımı oldu. Geride kalan 18 haftada rakip fileleri 34 kez sarsan Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısında kaydettiği 5 golle ligin de en skorer ekibi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 38 golle skor konusunda ilk sırada yer aldığı Süper Lig'de, Beşiktaş attığı 5 golle rakiplerini geride bırakmış oldu. - İSTANBUL

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