Ligin Birincisi ile ikincisi karşı karşıya

Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin en heyecanlı maçı Bornova'da Atatürk Spor Salonu'nda

Bornova'da yapılacak ligin ilk yarısının son maçının sonucu lideri belirleyecek. Ligin Birincisi olan Bornova Beckerspor ile ikincisi olan Edremit Belediyesi Gürespor'un puanları aynı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üst üste galibiyetler alan ve averajla lider olan Bornova Beckerspor, lig ikincisi Edremit Belediyesi Gürespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkıyor.

6 Ocak Cuma günü Altındağ'daki Bornova Belediyesi'nin Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan maçta takımlar liderlik için karşılaşacak. İki takımın da bu güne kadar 2 malubiyet ve 16 galibiyeti bulunuyor.

Ligin ilk devresinin kapanacağı 19. haftada kendi evinde gerçekleştireceği maçtan galip ayrılmak isteyen Bornova takımı, maçı kazanıp ilk yarıyı lider kapatmak ve ardından Federasyon Kupasını İzmir'e getirmeyi hedefliyor. Altındağ'daki Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşma ücretsiz olarak izlenebilecek.

Liglerin önemli takımlarını ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Geçen haftalarda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i Bornova Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaştığı maçta ağırladık. Şimdi de Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin birinci ve ikinci takımlarının maçına ev sahipliği yapacağız. Tüm İzmirlileri Bornova'daki bu heyecanlı maçı izlemeye davet ediyorum" dedi.