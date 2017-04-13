Ligde Kalacağımıza İnanıyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, "Kalan kritik maçları en az kayıpla kapatarak ligde kalmak istiyoruz." dedi.



Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçta sahalarında Samsunspor'a 2-1 yenildiklerini hatırlatarak, kazanmaları gereken bir müsabakayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Ligde son 7 hafta öncesi 26 puanla küme düşme potasının hemen üstünde bulunduklarını kaydeden Bağıban, şöyle konuştu:



"Oyuncu, teknik heyet ve taraftarlarla kenetlenerek bu kötü günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamamıza rağmen yaşadığımız şanssızlıklar bizi buralara getirdi. 19 Nisan Çarşamba günü Denizlispor ile deplasmanda çok önemli bir maça çıkacağız. Bu müsabakadan alacağımız puan ya da puanlarla yeni bir seri başlatmak ve bulunduğumuz yerden hızlıca uzaklaşmak istiyoruz. Moralimizi bozmadan kalan kritik maçları en az kayıpla kapatarak ligde kalmak istiyoruz. Yönetim olarak oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz."