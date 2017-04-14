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Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu
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Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu.

Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu. Erdoğan, Yıldırım İzmir'de, Kılıçdaroğlu Ankara'da oy kullanacak.

Kaynak: Dunya.com

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