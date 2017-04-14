Liderlerin Nerede Oy Kullanacağı Belli Oldu
Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu.
Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu. Erdoğan, Yıldırım İzmir'de, Kılıçdaroğlu Ankara'da oy kullanacak.
Kaynak: Dunya.com
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