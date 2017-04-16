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Liderlerin Memleketleri Referandumda Ne Dedi?
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Liderlerin Memleketleri Referandumda Ne Dedi?

Anayasa değişikliğine dair yapılan halk oylamasında sandıkların neredeyse tamamı açılırken liderlerin memleketlerinde de sonuçlar belli oldu.

Liderlerin Memleketleri Referandumda Ne Dedi?

Anayasa değişikliğine dair yapılan halk oylamasında sandıkların neredeyse tamamı açılırken liderlerin memleketlerinde de sonuçlar belli oldu.

Kaynak: Dunya.com

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