Liderler Oylarını Kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP ve MHP liderleriyse Ankara'da sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de, CHP ve MHP liderleriyse Ankara'da sandık başına gitti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak, torunları Ahmet Akif ve Emine Mahinur ile birlikte oyunu kullanmak üzere Saffet Çebi Ortaokulu'nda geldi. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, sandık görevlileri ile selamlaştıktan sonra oy pusulasını alarak 3248 nolu sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy zarfını torunu Ahmet Akif, eşi Emine Erdoğan'ın oy zarfını ise diğer torunu Emine Mahinur sandığa attı.
Oy kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan halk oylaması sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin bir değişim-dönüşüm tercihidir. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Biz Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3'e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere ciddi bir katılım olduğunun görüldüğünü de söyledi.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM
Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğini içeren referandum da oyunu İzmir'in Menderes ilçesindeki Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulunda bulunan 1085 numaralı sandıkta kullandı. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Soylu ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da eşlik etti. Vatandaşların alkış ve sloganları ile karşılanan Başbakan Yıldırım, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla özçekim yaptı. Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından kendisini merdivenlerin sonunda bekleyip konuşma yapmasını bekleyen vatandaşlara, "Burası balkon değil" diyerek espri yaptı.
Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 velayetimizde, ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır" dedi.
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya'daki Arjantin İlkokuluna gelerek 4142 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, son derece güzel bir kampanya yürüttüklerini, bütün vatandaşları kucakladıklarını ifade etti. Bugün Türkiye'nin kaderini oyladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusu içinde sandığa gidecekler ve oylarını kullanacaklar. Çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin başka temel sorunlarını tartışma imkanımız olur" diye konuştu.
MHP LİDERİ BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anıttepe Ortaokuluna gelerek 1285 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli'nin oy kullanacağı okulda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kimyasal ölçüm gerçekleştirildi. Özel Harekat polisleri de okulda güvenlik önlemi aldı.
Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O bakımdan herkesin bu katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, milletimizin demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır" ifadelerini kullandı.
(İHA)