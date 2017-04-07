Liderler Kozlarını Paylaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş ile 2017 yılının lideri Trabzonspor, yarın Medical Park Arena'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar şampiyonluk yolunda yara almak istemezken, bordo-mavililer ise yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan Medical Park Arena Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı müsabakada yardımcı hakemlik görevlerini ise Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy üstlenecek.



LİDERLERİN MAÇI



Ligin ikinci yarısının en formda iki ekibinden Beşiktaş deplasmanda en çok puan toplayan takım olurken, Trabzonspor ise yeni stadyumunda gol yemedi. 2017 yılında yenilmezlik unvanını elinde bulunduran tek takım olan Karadeniz ekibi, lider Beşiktaş karşısında bu unvanını korumak için mücadele edecek. Siyah-beyazlılar ise şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajını korumak istiyor.



TRABZONSPOR EVİNDE KALEYE DUVAR ÖRDÜ



Trabzonspor, ikinci yarının başlamasından itibaren kazandığı ivmeyle önemli bir çıkışa imza attı. Oynadığı son 10 maçtan 8 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 26 puan toplayan Trabzonspor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Beşiktaş maçında ev sahibi konumunda bulunan Karadeniz ekibi, yeni stadıyla birlikte kalesini de gole kapattı. Evinde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Trabzonspor, rakiplerine ise bu 4 maçta 7 gol attı. İkinci yarı itibariyle evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine ise 10 puan yazdırdı.



BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM



Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş aynı zamanda deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Deplasman lideri Beşiktaş'ın 2017 yılında yenilmeyen ve evinde kalesine duvar ören Trabzonspor karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin ise lig lideri karşısında evinde neler yapabileceği, yenilmezliğini sürdürüp sürdürmeyeceği de merakla ediliyor. Beşiktaş, ligin ikinci yarısında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puan topladı. 26 maçta 13 deplasman mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 25 puan topladı. Rakip ağlara 18 gol gönderen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü.



MAÇIN TANIDIK YÜZLERİ



Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakada tanıdık yüzler ise dikkat çekiyor. Bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş iki isim Beşiktaş cephesinde mücadele edecek. Trabzonspor'un uzun yıllar kaptanlığını yapan ve yaşadığı şampiyonlukların tamamında ismi bulunan Şenol Güneş, oyuncu olarak 15 yıl, teknik direktör olarak ise 12 sezon hizmet ettiği bordo-mavili kulübün karşısına bu kez adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çıkacak. Diğer tarafta ise Trabzonspor'da 9 sezon forma giyip, kaptanlık yaptıktan sonra kaleyi Onur'a devreden Tolga Zengin, Trabzon'da eski takımına karşı mücadele edecek.



Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve devre arasında Trabzonspor'a gelen Olcay Şahan da eski takımına ve arkadaşlarına karşı yeni takımıyla mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüpte 5 sezon geçirdikten sonra bordo-mavili takıma gelen tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'a önemli katkıda bulunurken, yıllarca başarısı için ter döktüğü Beşiktaş karşısında bu kez kazanmak için sahada olacak.



(Gökmen Şahin/İHA)