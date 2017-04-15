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Liderin Kitaplığı ve Anti-kitaplığı
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Liderin Kitaplığı ve Anti-kitaplığı

Cem Kozlu, Liderin Kitaplığı'nda, etkin bir yönetici ve güçlü bir lider olma yolunda ona yol gösteren kitapları bizlerle paylaşıyor.

Liderin Kitaplığı ve Anti-kitaplığı

Cem Kozlu, Liderin Kitaplığı'nda, etkin bir yönetici ve güçlü bir lider olma yolunda ona yol gösteren kitapları bizlerle paylaşıyor. Bu kitaplar arasında strateji seçimi, kendi dünya görüşünü geliştiren farklı temel konulardaki eserler de yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

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