Liderin Kitaplığı ve Anti-kitaplığı
Cem Kozlu, Liderin Kitaplığı'nda, etkin bir yönetici ve güçlü bir lider olma yolunda ona yol gösteren kitapları bizlerle paylaşıyor.
Cem Kozlu, Liderin Kitaplığı'nda, etkin bir yönetici ve güçlü bir lider olma yolunda ona yol gösteren kitapları bizlerle paylaşıyor. Bu kitaplar arasında strateji seçimi, kendi dünya görüşünü geliştiren farklı temel konulardaki eserler de yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com
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