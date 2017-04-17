Lider, Sahasında Puan Arayacak

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, 28. hafta maçında yarın Eskişehirspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.



Stadının bakıma alınması nedeniyle Denizlispor, Altınordu, Şanlıurfaspor ve Elazığspor maçlarını İstanbul'da oynayan Malatya ekibi, bu hafta Eskişehirspor ile Malatya İnönü Stadı'nda karşılaşacak.



Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a yenilerek 7 hafta sonra mağlubiyetle tanışan sarı-siyahlılar, Eskişehirspor karşısında puan arayacak.



Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Malatya ekibi, Eskişehirspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmalı hedefliyor.



Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 41 gol atan ve kalesinde 26 gol gören Malatya ekibi, 53 puanı hanesine yazdırdı.



Liderliği elinde bulunduran Malatya temsilcisi, sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.



Malatya İnönü Stadı'nda oynanacak ve hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçı saat 18.30'da başlayacak.